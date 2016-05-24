Кристина Киршнер: «У меня есть привилегии, которыми меня наделил народ!»
Буэнос-Айрес, 24 мая, 2016, 23:10 — ИА Регнум. В Аргентине Кристина Киршнер, имя которой в последнее время часто упоминают в связи с коррупционными скандалами, вновь выступила с публичными заявлениями о том, что стала жертвой преследований по политическим мотивам, обрушившись при этом с яростными нападками на правительство Макри: «Я уверена, что, если бы они могли вычеркнуть букву K, то так бы и поступили. Они могут распространить обо мне в 20 раз больше слухов, посадить в тюрьму, но не смогут заставить меня молчать. Мне не нужны привилегии. У меня есть привилегии, которыми наделил меня народ, дважды подряд проголосовав за меня на президентских выборах. Никогда в жизни я не видела стольких неурядиц, возникших за 120 дней», сообщает InfoLatam.
Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлены обвинения в нанесении крупного ущерба государству при сделках по фьючерсным торгам валютой, которые осуществлялись Центральным банком, передавало ранее агентство Reuters.
В апреле Кристине Киршнер уже было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию денег. Ранее новый президент Аргентины Маурисио Макри официально заявил, что Кристина Киршнер не является неподсудной. «Необходимо расследовать коррупционные схемы, в которых, по мнению компетентных органов, могла участвовать экс-президент страны», — отметил он, сообщало ИА REGNUM.