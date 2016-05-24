Буэнос-Айрес, 24 мая, 2016, 23:10 — ИА Регнум. В Аргентине Кристина Киршнер, имя которой в последнее время часто упоминают в связи с коррупционными скандалами, вновь выступила с публичными заявлениями о том, что стала жертвой преследований по политическим мотивам, обрушившись при этом с яростными нападками на правительство Макри: «Я уверена, что, если бы они могли вычеркнуть букву K, то так бы и поступили. Они могут распространить обо мне в 20 раз больше слухов, посадить в тюрьму, но не смогут заставить меня молчать. Мне не нужны привилегии. У меня есть привилегии, которыми наделил меня народ, дважды подряд проголосовав за меня на президентских выборах. Никогда в жизни я не видела стольких неурядиц, возникших за 120 дней», сообщает InfoLatam.

Ministerio de Cultura de la Nación Кристина Киршнер во время посещения Национального исторического музея Аргентины

Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлены обвинения в нанесении крупного ущерба государству при сделках по фьючерсным торгам валютой, которые осуществлялись Центральным банком, передавало ранее агентство Reuters.

В апреле Кристине Киршнер уже было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию денег. Ранее новый президент Аргентины Маурисио Макри официально заявил, что Кристина Киршнер не является неподсудной. «Необходимо расследовать коррупционные схемы, в которых, по мнению компетентных органов, могла участвовать экс-президент страны», — отметил он, сообщало ИА REGNUM.