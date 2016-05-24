Ставрополь, 25 мая, 2016, 00:01 — ИА Регнум.



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В Ставропольском краевом суде 25 мая ожидается оглашение приговора по делу о массовой драке в Минеральных Водах, в результате которой умер человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Напомним, на скамье подсудимых 27 участников драки. Четверо из них обвиняются в убийстве и хулиганстве. Остальные — в хулиганстве.

Дело слушалось в суде с 14 апреля 2015 года. По данным следствия, вечером 20 сентября 2014 года в городе Минеральные Воды произошла массовая драка, в результате которой погиб человек.

Ссора завязалась вечером в кафе «Евгения». Один из посетителей ударил другого бутылкой по голове. Пострадавший и его приятель обратились в больницу, куда ворвались преследователи и избили до смерти Анатолия Ларионова, а также нанесли телесные повреждения Руслану Абдулжалилову и медицинской сестре Нине Станке.

После происшествия ролик с избиением Анатолия Ларионова попал в интернет и вызвал серьезный общественный резонанс. За этим последовал ряд митингов и увольнений муниципальных чиновников. В регионе повысились требования к охране кафе и продаже алкоголя в ночное время.

Органами предварительного следствия были установлены 33 фигуранта преступлений в кафе и больнице Минеральных Вод. 27 из них оказались на скамье подсудимых. В отношении остальных шести обвиняемых, находящихся в федеральном розыске, уголовное дело выделено в отдельное производство.

В декабре 2015 года двое фигурантов дела попали под новую статью Уголовного кодекса РФ. В отношении Армана Ахумяна и Армана Акопяна были возбуждены уголовные дела по статье «Оскорбление представителя власти» после того, как 20 ноября 2015 года было сорвано слушание по делу о массовой драке.

Во время рассмотрения дела приставы сделали замечание присутствующим на суде родственникам подсудимых. В ответ на это подозреваемые стали выражаться в адрес приставов оскорбительными словами.