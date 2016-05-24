Гавана, 24 мая, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Ассоциация карибских государств проведет Седьмой саммит со 2 по 4 июня в Гаване. В ходе встречи будут обсуждаться четыре приоритетных направления сотрудничества: торговля, туризм, транспорт и снижение опасности стихийных бедствий, сообщает Fox News Latino.

Эмблема седьмого саммита Ассоциации карибских государств в Гаване

Этот саммит является продолжением совместных усилий по созданию более сильного и сплоченного Большого Карибского бассейна. А также. с целью обеспечения устойчивого развития этого региона, комментирует Antiguaobserver. Договор о создании Ассоциации был подписан 24 июля 1994 г. в Картахене (Колумбия). Официальный старт деятельности АКГ был дан на учредительной конференции глав государств-членов, состоявшейся 17−18 августа 1995 г. в Порт-оф-Спейне (Тринидад и Тобаго). В состав этого субрегионального объединения входят 25 суверенных государств Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки: Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка. На правах ассоциированных членов в АКГ вошли 12 зависимых территорий Карибского бассейна: входящие в Британское содружество Ангилья, Бермуды, Каймановы острова, острова Тёркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Монтсеррат; заморские департаменты Франции: Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника; колонии Нидерландов: Аруба, Нидерландские Антиллы; а также Пуэрто-Рико в качестве территории, свободно ассоциированной с США. Наблюдателем Российской Федерации при АКГ является посол России в Гайане и по совместительству на Тринидаде и Тобаго, сообщается на сайте МИД России.