Рим, 24 мая, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци призывает НАТО использовать предстоящий саммит в Варшаве для обсуждения новых моделей безопасности для борьбы с терроризмом внутри блока, передает Business Insider.

Кукрыниксы. «НАТО»

«Сегодня угроза террора исходит изнутри, не только снаружи», — рассказал Ренци репортерам после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По мнению итальянского премьера, внутренние угрозы требуют инновационных механизмов решения и Североатлантический альянс не должен фокусироваться исключительно на восточных границах с Россией.

Переориентировав внимание на проблемы Средиземноморья, Столтенберг заявил о готовности НАТО в случае необходимости предоставить помощь Ливии в создании собственных институтов обороны. Военный блок планирует направить команду экспертов для оценки того, как он может поддержать новое правительство Ливии под руководством премьера Файеза Сарраджа.

Саммит НАТО в Варшаве пройдет 8−9 июля .