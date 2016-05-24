Калуга, 24 мая, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, в Калуге, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры состоялся хоровой праздник «День букваря».

Фото Сергея Гришунова Хоровой праздник в День славянской письменности

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, тема концерта — дети и детское творчество.

Мероприятие собрало в зале детской школы искусств № 2 имени Серафима Туликова немало любителей музыки. В сопровождении Губернского духового оркестра Калужской областной филармонии хоровые коллективы детских школ искусств и учреждений дополнительного образования детей города исполнили духовные произведения и популярные детские песни.