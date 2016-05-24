Монтевидео, 24 мая, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Гитарный квартет «Astara Quartet» из Уругвая представит свою программу в Калуге 26 мая, в рамках XIX Международного музыкального фестиваля «Мир гитары «.

Гитара

«Гитарный квартет Ástara выступает под руководством Серхио Фернандеса Кабрера. Совместно с Корреа, Гильермо Эчавария и Оскаром Редоном Кабрера создает неповторимое звучание для мелодий, специально сочиненных им для квартета гитар. Несмотря на то, что композиционный подход можно скорее назвать академическим, он органично включает в себя черты, характерные для музыкальных традиций Рио де ла Плата. Репертуар квартета отражает черты музыки, звучащей в барабанах кандомбле, корни которой кроются в традициях африканско-уругвайского сообщества колониальной эры. Эти традиции играют большую роль в современной фольклорной музыке Уругвая. Универсальность квартета позволяет ему свободно выбирать различные жанры и выступать как на академических площадках, так и на фестивалях народной музыки», сообщается на официальном сайте Калужской областной филармонии.

Современная музыка Уругвая берёт своё начало не только в испанской и общеевропейской традиции, но и во многом, в африканских ритмах. Именно этот неповторимый микс современных и этнических мотивов, делает её столь завораживающей и колоритной, указано на сайте Центра испанского языка и культуры «Adelante».