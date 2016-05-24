Эль-Кувейт, 24 мая, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Правительство Йемена требует исключить из мирных переговоров в Кувейте бывшего президента страны Али Абдаллу Салеха, а также распустить вооруженные формирования повстанцев до подписания какого-либо соглашения, передает Al-Arabiya.

Rod Waddington Таиз, Йемен

Правительственная делегация также настаивает на освобождении журналистов, министра обороны Йемена — генерал-майора Махмуда аль-Субайхи и других политических заключенных. Бойцы племени хуситов взяли их плен в марте, когда аль-Субайхи и командир Файсал Раджаб проводили антитеррористическую операцию в провинции Лахдж.

Мирные переговоры в Кувейте между представителями формального президента страны Абд-Раббу Мансур Хади и племени хуситов не завершились подписанием каких-либо резолюций.

Спецпосланник ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед заявил, что сначала состоялась совместная встреча с двумя делегациями, а затем он общался с каждой из них порознь. Шейх Ахмед убедительно просит обе стороны «приложить все усилия для достижения устойчивого решения ради облегчения страданий йеменцев».

«Любое затягивание, отступление или бойкот будут тянуть нас назад и тормозить решение, которого ожидают йеменцы», — добавил дипломат.