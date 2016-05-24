Екатеринбург, 24 мая, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Свердловское министерство здравоохранения официально обрело нового министра. Как и ожидалось, им стал глава регионального управления Росздравнадзора Игорь Трифонов.

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Указ о его назначении подписал губернатор Евгений Куйвашев. Уже завтра, 25 мая, председатель областного правительства Денис Паслер представит Игоря Трифонова коллективу.

Напомним, прежний министр, Аркадий Белявский, покинул свой пост добровольно. Тогда губернатор заявлял, что теперь перед Миздравом стоят новые задачи, среди которых — приближение медицинской помощи к населению.