Сантьяго, 24 мая, 2016, 22:12 — ИА Регнум. Во время ежегодного обращения президент Чили Мишель Бачелет заявила: «Мои дорогие соотечественники, на фоне нестабильной обстановки в мире и в этот сложный экономический период для нашей страны я, как президент, отдаю себе отчет в экономических обязательствах государства перед своими гражданами. Подчеркну, что для исполнения долгосрочных реформ нужна здоровая экономика, а не популизм, который препятствует переменам», сообщает BioBio Chile.

lamarihuana.com Мишель Бачелет

Обращение Мишель Бачелет сделано на фоне резкого снижения ее рейтинга. В том числе по причине коррупционных скандалов, в которые оказалась вовлечены и члены семьи президента Чили. Не ждет ли Мишель Бачелет судьба Дилмы Руссефф?

Президент Чили Мишель Бачелет, назвавшая Дилму Руссефф «лучшим, что могло произойти в Бразилии», сама не так давно оказалась в центре коррупционного скандала с участием членов ее семьи. Сына президента Чили Мишель Бачелет — Себастьяна Давалоса — обвинили в том, что, используя свой статус ближайшего родственника главы государства и имеющееся в связи с этим влияние, он получил крупный кредит на имя жены. А она потратила 10 миллионов кредитных средств на покупку и последующую перепродажу земли за 15 миллионов долларов. Кредит был одобрен банком через день после избрания Мишель Бачелет на пост президента, в декабре 2013 года. Следствием скандала стало резкое падение рейтинга Мишель Бачелет, сообщало ранее издание AFP de Chile.

Снижение экономических показателей и рекордно низкий рейтинг Мишель Бачелет сопровождаются массовыми беспорядками. Так, «один человек погиб в результате беспорядков в Вальпараисо, втором по величине городе Чили. Инцидент произошел во время ежегодного обращения президента страны Мишель Бачелет к конгрессу.

Мирная манифестация переросла в беспорядки после того, как группа молодых людей в масках начала бросать камни в стражей порядка. С помощью бутылок с зажигательной смесью протестующие подожгли несколько зданий. В том числе офис государственного совета. При пожаре погиб его охранник — 55-летний Эдуардо Лара. Для разгона манифестантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы, задержаны 19 человек», комментирует Euronews.