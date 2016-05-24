Ставрополь, 24 мая, 2016, 22:02 — ИА Регнум.



Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Прокуратура Ставропольского края отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Прокуратура посчитала это постановление старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета незаконным.

По данным ведомства, минераловодский глава получил под видом займа через аффилированную организацию 20 млн рублей. В прокуратуре считают, что под видом займа скрывалась взятка.

Надзорный орган потребовал дополнительной проверки по этим материалам. Ход и результаты проверки взяты под контроль прокуратуры.