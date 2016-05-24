Сан-Франциско, США, 24 мая, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Автомобильная компания Volkswagen и адвокаты владельцев немецких автомобилей, пострадавших из-за «дизельного скандала», находятся на «правильном пути», чтобы уложиться в июньский срок для представления окончательного решения. Об этом со ссылкой на американский суд передает ABC News.

Volkswagen

Судья окружного суда США Чарльз Брейер заявил, что стороны добились существенного прогресса в деле формулирования соглашения, касающегося около полмиллиона «фольксвагенов» в США.

В апреле Брейер объявил, что предварительное соглашение предоставит немецкому автоконцерну возможность выкупить транспортные средства или отремонтировать их.

Судья не предоставил дополнительных подробностей о текущих переговорах между судом Сан-Франциско и Volkswagen.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты.

Очистительные системы автомобилей работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

В связи с этим власти США обязали немецкую компанию отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год.