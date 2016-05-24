Ижевск, 24 мая, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии ищет подрядчиков на проведение реконструкции автодорог, ведущих к мосту через Каму. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Дорожные работы

Согласно документации, предстоит реконструкция участков автодороги Костино — Камбарка протяженностью 28,5 км в Сарапульском районе Удмуртии. Начальная стоимость контракта составляет 2,8 млрд рублей. Также планируется реконструкция участков автодороги Ижевск — Сарапул протяженностью 34,7 км, начальная стоимость составила 2,6 млрд рублей.

Заявки по указанным аукционам принимаются до 14 июня текущего года. Ввод реконструированных участков в эксплуатацию намечен на 30 ноября 2018 года.

Напомним, в сентябре 2014 года главы Удмуртии и Башкирии Александр Соловьев и Рустэм Хамитов подписали соглашение, согласно которому стороны поделят финансирование развития сети автодорог по направлению Ижевск — Сарапул — Камбарка — Нефтекамск — Дюртюли — М7. В соответствии с документом, Удмуртия взяла обязанность по реконструкции автодорог Ижевск — Сарапул и Костино — Камбарка с целью доведения их состояния до второй технической категории. В свою очередь власти Башкирии должны реконструировать дороги от границы Удмуртии через Нефтекамск до Дюртюли с выходом на трассу М7. Всего две республики реконструируют около 220 км автодорог, которые в последствие перейдут в федеральную собственность.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, соглашение о строительстве автодорожного мостового перехода через Каму подписано правительством Удмуртии, ОАО «ВТБ-банк» и ООО «Мостострой — 12» в октябре 2013 года. Проект предусматривает строительство автодорожного мостового перехода через Каму, включающего большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, мостовой переход через реку Буй с подходами, ещё два небольших моста через реки Вагановка и Камбарка. Мостовой переход станет частью автодороги Ижевск — Сарапул — Камбарка. В реализации проекта заинтересована не только Удмуртия, но и смежные регионы — Свердловская и Пермская области, а также Башкирия. Стоимость строительства оценивается примерно в 14 млрд рублей. Проезд по строящимся мостам будет платным.

Рабочее движение технологического транспорта по мосту через Каму планируют открыть 10 июня текущего года.