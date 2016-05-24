Архангельск, 24 мая, 2016, 21:58 — ИА Регнум. «Отсутствие развитой железнодорожной структуры является главным препятствием в транспортировке грузов из той же Китайской народной республики. Для нас это большая беда, мы теряем транзитные преимущества, так как свои грузы они перевозят южным маршрутом», — заявил в рамках совместного заседания морской коллегии при правительстве РФ и президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики заявил вице-премьер страны Дмитрий Рогозин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Железная дорога

Он отметил, что изменить ситуацию можно, организовав работу по проекту создания железнодорожной магистрали Белкомур (Белое море — Коми — Урал).

«Отнесусь к этому прагматично. Прежде всего, мы должны понять список заинтересованных в этом проекте. Китайская народная республика имеет большие торговые связи с Западом. Однако, пока они все перевозят южным маршрутом. Для нас это большая беда. Мы теряем транзитные преимущества. В чем тогда смысл создания Севморпути?», — сказал Рогозин.

Вице-премьер подчеркнул, что «надо создать пул интересантов и не кормить себя иллюзиями о добром дяде, который придет откуда-то из Китая или из какой-то другой страны».

«Непонятно почему не посчитали второго перспективного инвестора — крупнейшие предприятия Урала. Минпромторг должен взять на себя эту работу и посмотреть реальную структуру грузов, которые могут идти, исходя из профилей производства предприятий Урала и Сибири. Их также можно приобщить к реализации данного проекта. У нас наблюдается увлечением Китаем в качестве инвестора. Китай — не благотворитель. Добрых дядь у нас не бывает, дяди все у нас недобрые, считают каждый свою копейку и юань, доллары или евро. Инвесторы только тогда придут в этот проект, когда поймут, что он им самим нужен и нужен нам», — сказал Рогозин.

Напомним, проект «Белкомур» — это запуск железнодорожного сообщения по маршруту Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермь) общей протяженностью около 1 тыс. 155 км. Магистраль по кратчайшему маршруту должна связать промышленный Урал с северными территориями и морскими портами Мурманска и Архангельска, став альтернативным транспортным соединением Урала с портами Баренцева и Белого морей. Белкомур состоит из двух участков: северного (проходит по территории Архангельской области и Республики Коми) и южного (от Сыктывкара по территории Республики Коми и Пермского края).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские инвесторы заинтересованы в российских «арктических» проектах. В начале сентября в Пекине (КНР) между Китаем и Россией было подписано соглашение о совместной реализации проекта строительства железнодорожной магистрали Белкомур.