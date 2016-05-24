Мурманск, 24 мая, 2016, 21:48 — ИА Регнум. В городе Апатиты Мурманской области местные жители обнаружили сразу несколько трупов собак, убитых животных может быть больше. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, трупы были найдены вблизи больницы.

Рембрант. Спящая собака. 1637-1640

«Люди, работающие в КНЦ РАН (Кольский научный центр Российской академии наук — прим. ИА REGNUM), поясняют: псы — из стаи, обитавшей в местном лесочке неподалёку от больничного недостроя, — сообщает «ХибИнформБюро». — Говорят, что собаки были мирными, ни на кого не бросались, не нападали».

Как отмечают местные жители, сейчас никаких следов обитания стаи (в ней было шесть четвероногих) в лесу нет.

«Волонтёры общества защиты «Верность» полагают, что случившееся — дело рук сотрудников организации, занимающейся отловом бродячих животных», — сказано на сайте местных новостей. Зоозащитники обратились с заявлением в полицию: они полагают, будто подрядчик превысил свои полномочия и не выполнил условий муниципального контракта, сознательно убив собак вместо того, чтобы отвезти их на передержку, как записано в договоре. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

«Вчера в полицию поступило два обращения, — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей капитан внутренней службы Марина Шихова. — В одном обращении содержатся сведения об обнаружении трупов животных, во втором — о компании, которую подозревают в недобросовестной работе. По обоим обращениям проводится проверка».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Североморска инициировала проверку по факту несанкционированного массового захоронения трупов собак. В апреле текущего года 250 кг останков были найдены на территории местного приюта, оказавшегося под угрозой закрытия.