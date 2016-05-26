Москва, 26 мая, 2016, 09:22 — ИА Регнум. VII Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival стартует сегодня в Москве. В программе смотра — российские премьеры громких документальных фильмов, недавно представленных на крупных международных кинофестивалях.

Пресс-служба Beat Film Festival Фанаты

Церемония открытия пройдёт на площадке Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», где состоится показ фильма Эрве Мартина Дельпьера«Daft Punk освобожденные» — история самого знаменитого дуэта французской электронной сцены начала 90-х. Из фактов, фрагментов выступлений и интервью режиссёр выводит ответ на вопрос, как Daft Punk пришли к своему успеху.

Цитата из х/ф «Daft Punk освобожденные». реж. Эрве Мартин-Дельпьерр. 2015. Франция Самый знаменитый дуэт французской электронной сцены начала 90-х

В программе Beat Film Festival 25 кинокартин, среди которых режиссерские работы Тильды Суинтон, Пола Томаса Андерсона, ленты о британском рок-певец Дэвиде Боуи, лидере группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко, американской рок-певице Дженис Джоплин.

«Главная цель смотра — показать зрителям хорошее документальное кино, а в долгосрочной перспективе — создавать платформу для того, чтобы документальное кино у нас в стране было представлено в таком же количестве и на таком же уровне, как и в других странах, чтобы оно развивалось, и престижные фестивали включали максимально много российских фильмов», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM основатель Beat Film Festival Кирилл Сорокин.

Beat Film Festival был основан в 2010 году как независимая культурная инициатива и за семь лет вырос в один из крупнейших смотров неигрового кино в России. Основная аудитория смотра — молодые активные горожане со студенческого возраста до 35−40 лет.

«Фестиваль живёт уже достаточно давно, сегодня в Москве мы проводим уже седьмое по счёту открытие, а с 2012 года существуют филиалы фестиваля в 15-и городах России. Появление Beat Film Festival было связано с постепенным планомерным подъёмом документального кино ‑ и на уровне зрительского интереса и на уровне интереса его создателей. Например, в программе этого года есть фильм Пола Томаса Андерсона. Режиссёр, которого все знают по фильмам «Нефть» и «Магнолия», представляет свой документальный дебют — картину о том, как они вместе с гитаристом Radiohead Джонни Гринвудом отправляются в Индию и собственно что из этого получается. Это пример того, как мир большого игрового кино, которое выходит в прокат, имеет большой бокс-офис и ковровые дорожки, проникает в документальное кино, как оно тесно с ним связано», — рассказывает Кирилл Сорокин.

Цитата из х/ф «Джунун». реж. Пол Томас Андерсон. 2015. США Музыканты в Индии

Среди самых ожидаемых событий фестиваля:

Программа о бунтарях 60-х, 70-х и 80-х годов ХХ века American Rebels by Levi’s, в которую вошли в частности фильмы «Дженис» о легендарной американской рок-певице, «Дядя Говард» о режиссере фильма «Берроуз» Говарде Брукнере, где рассказчиком выступает Джим Джармуш;

программа «Миллениалы"о поколении Y, куда вошли фаворит международных фестивалей нынешнего года «Когда земля кажется легкой» о грузинских скейтерах и любви к Тбилиси, шведский фильм «Фонко» о современной африканской сцене с текстом и закадровым голосом одного из самых влиятельных африканских артистов Фела Кути, и «Холодный мир Hot Sugar» о нью-йоркском хипстере-вундеркинде Hot Sugar;

Цитата из х/ф «Когда земля кажется лёгкой». реж. Тамуна Карумидзе, Салом Мачаидзе, Давид Месхи. 2015. Германия, Грузия Скейтеры

программа «Искусство», в рамках которой состоится российская премьера фильма «Мэпплторп: только полюбуйтесь» о культовом американском фотографе и художнике Роберте Мэпплторпе, который дружил с Патти Смит, соперничал с Энди Уорхоллом и провоцировал общественность даже после своей смерти;

На закрытии фестиваля в кинотеатре «Каро Октябрь» состоится премьера фильма «SOS матросу!» о группе «Мумий Тролль» и ее кругосветном путешествии. Фильм будет демонстрироваться в присутствии Ильи Лагутенко и других членов группы.

Фестиваль Beat Film Festival продлится в Москве до 5 июня.