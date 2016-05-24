Симферополь, 24 мая, 2016, 21:40 — ИА Регнум. В Крыму создадут комиссию, которая разберётся в «законности оснований для выделения земли» под частную застройку на территории санатория «Южнобережный» в Алупке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своём выступлении на медицинском форуме «Здоровье людей — основа успешного развития России» в Ялте 24 мая упомянул детский санаторий, в котором кто-то лишил детей доступа к морю.

На пляже

«На сегодняшний день на территории Санатория для детей и детей с родителями «Южнобережный» в Алупке существуют проблемы, которые, к сожалению, наблюдаются по всему Южному берегу Крыма. По словам главного врача санатория Ораза Чарыевича Хаджиева, на территории учреждения была несанкционированно выделена земля, на которой возвели так называемый комплекс апартаментов «Испанская деревня». Сам комплекс находится на территории санатория, в результате чего детям, находящимся на оздоровительном отдыхе, фактически перекрыт доступ к пляжу. Несмотря на то, что начало застройки приходится на украинский период, подобная ситуация недопустима, и правительство республики с подобным попустительством мириться не будет», — рассказал Аксёнов.

Глава республики заявил, что будет создана «рабочая комиссия», которая проверит законность оснований для выделения земли, «сколько налогов в бюджеты различных уровней было выплачено владельцами «деревни» и т.д.». Также Сергей Аксёнов пообещал, что получат оценку своих действий (бездействия) и чиновники тех контролирующих органов, в которые обращался главный врач санатория для урегулирования ситуации.

«Обратился к полномочному представителю президента РФ в КФО Олегу Евгеньевичу Белавенцеву для того, чтобы он провел совещание с правоохранительными органами под своим непосредственным руководством. Не сомневаюсь, в ближайшее время будут приняты меры для того, чтобы дети снова смогли получить свободный доступ на пляж», — заверил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления на медицинском форуме «Здоровье людей — основа успешного развития России» в Ялте Дмитрий Медведев рассказал, что побывал в санатории, где у здравницы отобрали землю у моря. «Взяли, отрезали у санатория кусок земли, понастроили там, лишили здравницу выхода к морю. Это дела прошлых лет, надо вернуть здравницам Крыма первоначальный блеск», — заявил глава правительства РФ, отметив, что этим должны заниматься местные власти.