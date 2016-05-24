Идомени, Греция, 24 мая, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Греческие власти ранним утром 24 мая приступили к демонтажу лагеря для беженцев у деревни Идомени на границе с Македонией. Им удалось расселить 2 тысячи мигрантов, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

bundeskanzlerin.de Лагерь беженцев на греко-македонской границе

Беженцев на автобусах доставили в другие центры временного проживания. Сопротивления с их стороны не было. Эвакуация в Идомени, где находятся до 9 тысяч людей, продлится еще несколько дней.

В операции участвуют 1400 полицейских, лагерь оцеплен.

Скопление мигрантов в Идомени образовалось из-за закрытия границ стран Западных Балкан. Их беженцы использовали в качестве транзитного пункта для переезда в богатые страны Европейского союза, где они рассчитывали на получение высоких социальных выплат.