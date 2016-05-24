Кито, 24 мая, 2016, 21:28 — ИА Регнум. 58% населения Эквадора не поддерживает стиль и методы управления страной президентом Рафаэлем Корреа, согласно результатам опроса, опубликованного 23 мая 2016 года. Опрос проводился компанией «Cedatos». В начале своего правления в 2007 году Рафаэль Корреа поддерживали 73 процента избирателей. Как заявил исполнительный директор компании «Cedatos» Полибио Кордова, доверие к управлению президента Корреа упало с 51% в мае 2015 года до 35% в этом месяце. Методы управления страной Рафаэлем Корреа и его администрацией в области образования не одобряют 62% опрошенных, здравоохранения — 59% опрошенных, в области строительства дорог и шоссе — 58% опрошенных. 84% эквадорцев считают, что стране нужны изменения, особенно в экономической области, сообщает «Эквадор сегодня».

MunicipioPinas Рафаэль Корреа

В свою очередь, президент Эквадора Рафаэль Корреа представит сегодня ежегодный доклад Национальному собранию о достижениях своей администрации за девять лет его власти и проблемах, которые он должен решить до мая 2017 года. «В следующем году. 24 мая, в Эквадоре уже будет будет новый президент», написал Рафаэль Корреа на своей странице в социальной сети Twitter, писало ранее ИА REGNUM.