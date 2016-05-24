Химки, Московская область, 24 мая, 2016, 21:27 — ИА Регнум. «Химки» провели по-настоящему трудовой матч. Они боролись с ЦСКА от начала матча, и до самого конца. Однако сил в конце матча не хватило. ЦСКА оказался надёжнее в концовке матча. Конечно, две встречи из трёх, проведённых в этой полуфинальной серии, могли завершиться победой «Химок», а не ЦСКА. Но армейцы победили потому, что были в большей степени командой, командой, а не просто набором игроков. Они в финале.

cskabasket.com Победа ЦСКА

«Химки» (Химки) — ЦСКА (Москва) 92:95 (15:24, 33:21, 23:31, 21:19), счёт в серии 0:3

Соперник ЦСКА в финале определится в полуфинальной серии между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом». Сейчас в серии впереди УНИКС 2:1, и если завтра в Санкт-Петербурге «Зенит» проиграет, то серия закончится. Матч пройдёт 25 мая и начнётся в 19:30.

Положение команд в плей-офф Единой лиги ВТБ здесь.