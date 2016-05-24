Минск, 24 мая, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Белоруссии в апреле 2016 года составила 7 085 990 белорусских рублей, рабочих и служащих — 7 118 128 белорусских рублей, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Marc Veraart Минск

По сравнению с мартом номинальная начисленная средняя зарплата сократилась на 0,1%. За январь-апрель она составила 6,848 951 белорусских рублей.

Реальные зарплаты белорусских работников также упали. Их размер в апреле оказался на 3,8% ниже, чем годом ранее, когда Александр Лукашенко проводил президентскую кампанию под лозунгом «За будущее независимой Беларуси». За январь-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их падение составило 3,5%.

При этом региональная дифференциация по оплате труда сохранилась: средняя зарплата в Минске почти в два раза превысила зарплаты в областях. В январе-апреле нынешнего года среднестатистический минчанин получил начисленную зарплату в размере 9,86 524 млн «зайчиков», что меньше легендарных $500 в эквиваленте, которыми так гордилось руководство постсоветской республики накануне финала президентской кампании 2010 года и о которых предпочитали не вспоминать во время кризиса 2011 года.

Судя по опубликованным Белстатом данным по видам экономической деятельности, падение зарплат коснулось почти всех сфер, а рост был отмечен в отдельных сегментах сектора услуг. При этом денежное довольствие милиционеров, чиновников и прочих «слуг народа» традиционно и по понятным причинам в отчётах статкомитета отсутствует.

За январь-апрель номинальная начисленная средняя зарплата в промышленности составила 7,225 602 млн белорусских рублей и 4,641 307 млн в тех же дензнаках у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства. У рабочих и служащих она составила в среднем 6,884 529 млн «зайчиков», а у работников сферы «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» — 35,988 234 млн, что почти в девять раз выше, чем у работников сферы «деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры» (3,993 578 млн белорусских рублей). Примечательно: по сравнению с прошлым годом реальные зарплаты «программистов» резко выросли, тогда как у библиотекарей, архивистов и музееведов заметно сократились.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году номинальные и реальные зарплаты белорусов существенно сократились. При этом росла безработица и инфляция, сокращался экспорт и девальвировался белорусский рубль.

Утверждённый Александром Лукашенко в декабре 2015 года официальный прогноз на 2016 год предполагает рост ВВП не менее чем на 0,3%, экспорта товаров и услуг — не менее чем на 3,5% и реальных располагаемых денежных доходов населения — не менее чем на 0,5% при снижении инфляции до 12%. Однако независимые эксперты, оценивая перспективы 2016 года, не разделили оптимизма чиновников и «госучёных» постсоветской республики. По данным МВФ, Всемирного банка и других международных организаций, в 2016 году ВВП Белоруссии может упасть до 3% ВВП к уровню кризисного 2015 года, а восстановление роста может наблюдаться не ранее 2017 года при условии проведения системных реформ, о которых Лукашенко отзывается весьма противоречиво.