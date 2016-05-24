Великий Новгород, 24 мая, 2016, 21:11 — ИА Регнум. В Великом Новгороде депутаты городской думы на заседании думских комиссий начали обсуждение перечня дорог, подлежащих ремонту в областном центре в 2016 году. Как сообщили ИА REGNUM в информационном управлении думы, общая сумма средств на ремонт и содержание дорог, выделяемых городу из областного бюджета в нынешнем году, увеличена на 150 млн рублей и составит более 460 млн рублей.

Дорожные работы

По словам председателя комитета по строительству мэрии Георгия Сидельникова, дополнительные 150 млн рублей администрация Великого Новгорода предлагает распределить на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу, на погашение кредиторской задолженности по выполнению работ 2015 года, а также на строительство и ремонт шести городских улиц. Запланированы строительство Луговой улицы от Псковской до Юрьевского шоссе, восстановление автомобильной дороги по Большой Санкт-Петербургской улице от площади Строителей до Колмовской транспортной развязки, ремонт Сырковского шоссе от железнодорожного переезда до Лужского шоссе, расширение дорожного полотна и укрепление обочины по Юрьевскому шоссе, ремонт улицы Мусы Джалиля-Духовской и улицы Павла Левитта.

Объёмы финансирования некоторых участков дорог вызвали вопросы депутатов. «Что можно сделать за 6 млн рублей на Юрьевском шоссе? На качественную велодорожку по аналогии с Колмовской набережной — с ограждением и освещением, чтобы были соблюдены все условия безопасности — этих денег явно не хватит», — сказал вице-спикер Константин Демидов. Его поддержал депутат Алексей Сабельский.

Вице-спикер Евгений Кузиков выступил против выделения 4,8 млн рублей на ремонт дорожного покрытия аллеи в парке Юности, обосновав это тем, что первоначально нужно привести в порядок сам парк. «Сейчас мы сделаем хорошее асфальтовое покрытие, установим поребрики, а через два месяца начнём обустраивать парк, проводить инженерные сети, строить там площадки, скейтпарки и прочее, и трактора просто зароют эти деньги в землю», — сказал он.

«У нас вот что происходит в городе. Начали строить улицу Космонавтов — упёрлись в сети, бросили. Начали строить улицу Большую Московскую — упёрлись в сети, надо переносить средства, тоже бросим. Начали строить Нехинскую улицу, сделали проект, не понравился — тоже бросили. Уже, получается, не нужно улицу расширять. По улице Луговой та же история», — заявил вице-спикер думы Константин Демидов, предложив администрации работать последовательно. «А иначе у нас получается «мартышкин труд», — сказал он.

Первый вице-мэр Юрий Пшеницын обратил внимание депутатов на качество проектирования, которое делается «Институтом «Новгородгражданпроект», отметив, что все четыре проекта — это их работа.

Планируется, что вопрос строительства и ремонта дорог будет вынесен на рассмотрение городской думы на ближайшее заседание 26 мая.