Рязань, 24 мая, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Церемония открытия нового завода корпорации «ТехноНиколь» по производству теплоизоляционных материалов состоялась 24 мая в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

rrcd.ru Сотрудники завода на церемонии открытия

В мероприятии приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, президент корпорации «ТехноНиколь» Сергей Колесников, коллектив предприятия.

Новый завод будет производить энергоэффективные теплоизоляционные материалы на основе пенополиизоцианурата (PIR). Контроль качества, а также проведение научных разработок, будет организован здесь же — для этого создана современная лаборатория.

Общий объем собственных инвестиций предприятия в проект составляет 1,7 млрд рублей. Мощность завода достигает 30 млн кв. м продукции в год.

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов осмотрели новую линию, открывшуюся на заводе, и продукцию предприятия.

Михаил Мень назвал знаковым открытие нового производства не только для строительной отрасли, но и для промышленности.

«Предприятие очень современное, линия хорошо подготовлена. Эффективность рабочих мест очень высокая. Продукция соответствует всем требованиям. Новое предприятие становится вторым налогоплательщиком в бюджет Рязанской области. Это очень серьезно», — отметил Михаил Мень. Он отметил, что качество новой продукции позволит значительно повысить энергоэффективность зданий.

Министр напомнил, что на недавнем заседании Госсовета, которое состоялось под председательством президента РФ Владимира Путина, речь шла о внедрении в строительство таких технологий, которые продлевают сроки эксплуатации. «ТехноНиколь» использует именно такие разработки. Корпорация поставляет продукцию в более чем 70 стран мира, расширяет мощности, осваивает, таким образом, серьезный блок импортозамещения. Это гибкое реагирование на кризис», — сказал Михаил Мень.

Глеб Никитин подчеркнул, что основной акцент в стратегии производства стройматериалов делается на повышение эффективности, снижение логистических затрат, реализацию инновационных проектов.

«Мы внедрили новый инструмент, который может быть интересен региону. Это поддержка Фондом развития промышленности совместно с аналогичными региональными Фондами небольших инновационных проектов. Мы будем поддерживать рязанские предприятия. У региона есть огромный потенциал», — отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов подчеркнул, что в регионе действует эффективная система поддержки инвестпроектов.

«В Рязанской области рады открытию новых предприятий. Это большое событие для региона. Новый завод — это дополнительные рабочие места, заработная плата, доходы в областной бюджет. У нас разработана большая программа, которая включает в себя преференции желающим вложить капитал, ряд налоговых льгот. Таким образом, строятся новые предприятия, что обеспечивает приток средств в областной бюджет. Ряд инвестпроектов уже получает такую поддержку», — сказал вице-губернатор.

Кроме того, добавил замгубернатора, в Рязанской области особое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов для реального сектора экономики. «Имеется целевой набор. Есть много примеров, когда предприятия делают своеобразный заказ нашим учебным заведениям, подкрепляют эти проекты финансово, и на выходе мы имеем нужного специалиста. Это важно и для студента, и для предприятия. Кроме того, существует социальная поддержка во время обучения», — отметил Сергей Филимонов.