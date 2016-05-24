Каракас, 24 мая, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Президент Николас Мадуро встретился с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом, который завершает двухдневный визит в Венесуэлу. Как сообщает Prensa Latina, Николас Мадуро вернулся на днях из поездки на Ямайку и в Тринидад и Тобаго

Венесуэла — Куба

По итогам встречи, министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес отметила на своей странице в социальной сети Twitter, что объединенная Великая Боливарианская Родина никогда не будет побеждена.

В Венесуэле нарастает экономический коллапс и острейший политический кризис. Как сообщает BBC, тысячные акции протеста прошли в нескольких городах страны. Это стало самой крупной волной антиправительственных выступлений в связи с углубляющимся экономическим кризисом и отказом президента Мадуро провести референдум. На третий день демонстраций, начавшихся в понедельник, оппозиция призвала провести марш к зданию штаб-квартиры Национального избирательного совета (CNE) в Каракасе. Однако путь им был прегражден подразделениями сил безопасности, которые пустили в ход слезоточивый газ.