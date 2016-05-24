Челябинск, 24 мая, 2016, 20:59 — ИА Регнум. В Челябинской области завершается судебный процесс по уголовному делу приезжего из Украины 49-летнего Анатолия Данилевского, который летом прошлого года был задержан за убийство хозяйки дома, где квартировал, и тяжёлое ранение её 13-летней дочери. Как сообщили 24 мая в суде Красноармейского района, оглашение приговора состоится уже на этой неделе. Сторона обвинения требует отправить подсудимого за решетку более чем на 20 лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

В ходе судебного следствия вина мужчина в совершенных преступлениях была полностью доказана. Скорее всего, в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора, суд учтет тот факт, что Данилевский сам пришел с повинной в полицию, хотя сначала и сбежал с места преступления. И дальше, в ходе предварительного следствия, обвиняемый не запирался, а активно сотрудничал со следствием и давал показания.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в июне 2015 года в поселке Дубровка Красноармейского района, куда житель Украины Анатолий Данилевский переехал за несколько месяцев до произошедшего, спасаясь от войны в Донбассе.

По словам соседей, украинский гость часто прикладывался к бутылке, что, очевидно, не очень нравилось 49-летней хозяйке дома, сдававшей ему комнату. Женщина неоднократно просила квартиранта съехать, но он все время находил предлоги для продления своего проживания у нее в доме. В итоге очередное обильное возлияние Данилевского переросло в ссору с женщиной, которая снова потребовала от квартиранта либо прекратить пить либо съехать с ее жилплощади. Исчерпав все аргументы в свою защиту, горячий украинский мужчина схватился за нож и нанес женщине более шести ударов, от которых она скончалась на месте. Далее на глаза обезумевшему гостю попалась несовершеннолетняя дочь убитой. Ее мужчина успел ткнуть ножом в живот, но девочка сумела выскочить на улицу и позвать на помощь соседей.