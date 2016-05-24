Салехард, 24 мая, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Жительница Ямала перевела телефонным мошенникам более миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном УМВД.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

Женщина из села Находка Тазовского района ЯНАО вместе с супругом увлекалась заказами на различную оздоровительную продукцию из телерекламы. Им 13 апреля позвонил мужчина, который представился следователем Московской прокуратуры. Он сообщил, что сотрудниками правоохранительных органов была разоблачена преступная группировка, которая торговала БАДами. Со счетов преступников якобы были изъяты денежные средства, и теперь он занимается их перераспределением. Супругам из Яиала, как потерпевшим, полагается 580 тыс. рублей.

Также звонивший пояснил, что с целью возврата денежной суммы необходимо позвонить представителю банка и продиктовал номер телефона. Жительница села Находки последовала сказанному и связалась с неким работником финансового учреждения. Тот, в свою очередь, сообщил, что для получения возврата требуется перевести на его имя 133 тыс. 200 руб. — за страховку. При этом он указал, что её муж будет оформлен как инвалид 1-й группы. На следующий день женщина перевела указанную сумму.

Через некоторое время ей вновь позвонили и сообщили: на сотрудника финансового отдела банка, которому она ранее перевела деньги, возбуждено уголовное дело за подделку документов и якобы такое же уголовное преследование грозит её мужу. Чтобы этого не произошло, необходимо перевести кругленькую сумму. Затем поступило еще несколько звонков, и под разными предлогами, уже из страха за свободу мужа, жительница села, занимая деньги, переводила их звонившим. Когда в очередной раз у нее попросили перевести 350 тыс. руб., а денег у женщины не оказалось и занять было уже не у кого, она поняла, что скорее всего стала жертвой мошенников. Обратилась она в полицию лишь 20 мая.

«Всего заявительница перечислила на счета злоумышленников около 1 200 000 рублей, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ЯНАО. — В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по завершению которой будет принято процессуальное решение».