Бразилиа, 24 мая, 2016, 20:25 — ИА Регнум. «В Бразилии нет правительства. Есть мошенничество и фарс», заявил главный редактор издания «Brasil 247» Пауло Морейра Лейте. Он также отмечает, что вступление в должность и.о. президента Бразилии Мишела Темера, без народных выборов, а только прямым и тайным голосованием, ставит под сомнение наличие легитимной власти в стране.

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Пауло Морейра Лейте назвал президентство Темера «несчастным случаем на дороге», который на деле является подготовленной аварией. «Драматическое действо (импичмент Дилмы Руссефф) с огромными историческими последствиями и глубокими травмами в экономике, политике и судьбе самой большой страны в Южной Америке проведено, чтобы спасти «шкуры» сенаторов, министров и бизнесменов, погрязших в коррупции», уверен Пауло Морейра Лейте.

Отметим, что Дилма Руссефф не поддерживает точку зрения об «американском следе» в ее отстранении от власти. Она уверена, что «этот процесс происходит внутри Бразилии. Им управляют бразильские силы, сфера интересов которых лежит явно внутри Бразилии».