Германия, 24 мая, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Четыре беженца подверглись нападению и преследованию на трамвайной станции в немецком Франкфурт-на-Одере (федеральная земля Бранденбург), передает Die Zeit. Прохожие видели, как преступники открыли огонь и скандировали нацистские лозунги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Благодаря свидетелям, вызвавшим полицию, предполагаемые преступники были задержаны.

Пострадавшими оказались мигранты из Сирии, Сомали и Египта. В ночь 23 мая к ним подошли несколько мужчин и начали оскорблять их. 17-летний сразу же получил удар кулаком в лицо. Когда беженцы попытались бежать, нападавшие начали их преследовать. Догнав двух мигрантов в торговом центре, преступники подвергли их избиениям.

«Пострадавшие не получили каких-либо видимых повреждений, медицинского обследования не понадобилось», — сказал представитель полиции. Одного из подозреваемых привели в тюрьму. После теста на алкоголь у него было обнаружено 3,7 промилле.