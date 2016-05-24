Махачкала, 24 мая, 2016, 20:11 — ИА Регнум. В Шамильском районе Дагестана боевики обстреляли наряд полиции. Инцидент произошел недалеко от ретрансляционной вышки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

«В результате обстрела никто из силовиков не пострадал. Все они находились в бронированной автомашине. Между бандитами и спецназом завязался короткий бой, но злоумышленники скрылись», — пишет РИА «Дагестан».

По информации, которую приводит «Интерфакс», боевиков было несколько, они заминировали ретрансляционную вышку. К месту происшествия стянуты дополнительные силы. Ведется преследование бандитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в дагестанском городе Дербенте силовики предприняли попытку задержать боевика Байрамали Абасова, который подозревался в убийстве Гаджиахмеда Казиахмедова — отца бывшего главы города Феликса Казиахмедова. При штурме квартиры, в которой находился бандит, были убиты два сотрудника полиции — начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Дербенту Муса Мусаев и сотрудник СОБР УМВД России по Тюменской области Виктор Тимофеев. По информации СМИ, ранения получили семнадцать полицейских.