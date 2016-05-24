Кишинёв, 24 мая, 2016, 20:10 — ИА Регнум. «Чтобы правительство Молдавии можно было назвать проевропейским, оно должно смелее внедрять реформы», — заявил 24 мая на пресс-конференции в Кишиневе европарламентарий от Румынии Зигфрид Мурешан (группа Европейской народной партии), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Все, что необходимо предпринимать молдавским властям, сказал депутат, расписано в Соглашении об ассоциации Молдавии с ЕС. Среди первостепенных задач он назвал необходимость стабилизации в банковской системе, борьбу с коррупцией и подписание соглашения с МВФ.

По его словам, все, кто нарушает закон в Молдавии, должны знать, что рано или поздно они будут привлечены к ответственности. «На это может уйти чуть больше времени, но в конце концов все те, кто совершил беззакония и думают, что никогда не ответят за них, проиграют. Так случилось в Румынии. На реформирование системы юстиции нам понадобилось 10 лет, и сегодня борьба с коррупцией дает результаты», — сказал Мурешан.

Он также выступил с указаниями правым оппозиционным партиям — выдвинуть на президентских выборах единого кандидата во избежание победы левых. Речь, по его словам, идет о Либерально-демократической партии Молдавии, Народной европейской партии, платформе «Достоинство и правда» и партии «Действие и солидарность» экс-министра просвещения Майи Санду.

«Ждем от них выдвижения единого кандидата. Если от правых партий будет один общий кандидат, то у него будет шанс. Кандидат в президенты страны должен быть яростным приверженцем верховенства закона, поддерживать разделение властей в государстве и выступать за деполитизацию государственных органов», — сказал Мурешан.

Он также заявил, что в ближайшее время ЕС может выделить дополнительные фонды для «восточных партнеров» — Молдавии, Украины и Грузии. «Три эти страны пытаются приблизиться к Европейскому союзу, они прилагают усилия чтобы стать ближе, и считаю, что ЕС должен предложить им руку помощи», — подвел итог румынский европарламентарий.