Челябинск, 24 мая, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Партия «Справедливая Россия» видит будущее для России в «новом социализме», который будет опираться на лучшие достижения Советской эпохи, заявил лидер партии Сергей Миронов на пресс-конференции в Челябинске 24 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

М.Соловьёв. Слава советскому народу — творцу могучей авиации. 1954

Такими достижениями лидер эсеров считает лучшую систему образования и здравоохранения и многие другие.

«Наша партия — социалистическая, мы не хотим строить капитализм в нашей стране. Мы считаем, что наша Великая страна и наши граждане достойны более лучшего будущего и это будущее мы видим в «новом социализме». Многое из нашего Советского прошлого нужно брать на вооружение: лучшую в мире систему образования, лучшую систему здравоохранения, прежде всего профилактику, и многие другие вещи», — заявил Сергей Миронов.

Однако все лозунги партии, которые активно тиражируются в распространяемой местной печатной прессе, направлены на решение экономических проблем южноуральцев. Войдут ли некоторые заявления, сделанные на пресс-конференции в Челябинске, в предвыборную программу партии, покажет ближайшее предвыборное время.

В ходе беседы с представителями СМИ Сергею Миронову был задан вопрос в отношении проводимой в России десоветизации, на который лидер партии, трепетно относящейся к справедливости, высказался четко — отрицательное.

Отметим, предвыборная кампания на Южном Урале отличается от предыдущих тем, что все партии, находящиеся в Госдуме VI созыва, в своих программах и проводимых кампаниях обращаются к советскому опыту. По мнению экспертов, это связано с процессами ресоветизации, проходящими в российском обществе. Ресоветизация — объективный процесс, и выражается в таких феноменах, как «Бессмертный полк», Знамя Победы, просоветские настроения на Донбассе и симпатиями к этим настроениям со стороны российских граждан. К советскому опыту апеллируют представители ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» и другие партии.

Социологи отмечают, что этот процесс кардинально отличается от ностальгии по советскому историческому периоду, который фиксировался в 1990-е годы.