Белгород, 24 мая, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В Белгородской области решено ликвидировать филиал Белгородского государственного университета в городе Алексеевке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, такое решение было принято на заседании ученого совета 23 мая. При этом сами студенты филиала, который собираются закрывать, протестуют против таких нововведений.

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Ученый совет рассмотрел доклад о результатах выполнения программы оптимизации Алексеевского филиала, которая должна была помочь вузу в достижении необходимых показателей эффективности. В своем выступлении первый проректор НИУ «БелГУ» Татьяна Балабанова отметила, что вложенные средства и усилия головного вуза не помогли преодолеть кризис, который проявился еще в 2013 году.

Преподавателей много, а студентов мало

По результатам проведенного Минобрнауки России мониторинга эффективности деятельности за 2013 год АФ НИУ «БелГУ» выполнил всего три показателя из семи, не преодолев при этом установленный минимум эффективности. Чтобы сохранить филиал, была разработана и представлена в Минобрнауки России программа оптимизации АФ НИУ «БелГУ» на 2014−2016 годы. К ее выполнению подключились все подразделения университета, оказав филиалу и материальную, и кадровую помощь. Головной вуз оплачивал долги филиала по зарплате и налоговым отчислениям — более 11 миллионов рублей. Численность студентов, как отмечалось в докладе, также уменьшалась. В 2013 году на первый курс пришли 203 человека, в 2015 году — 158 «очников» и «заочников». При этом Минобрнауки установило обязательный минимум для филиалов вуза — 220 единиц, а студенты-заочники приравниваются не к одному учащемуся, а к 0,1 единицы, т. к. затраты на их обучение меньше.

Сейчас в филиале учатся 843 студента — 190 на очной и 653 — на заочной форме обучения, то есть, контингент в филиале составляет 255 единиц. Часть из них выпустится уже в 2016 году, а на «заочке» останется не более 135 человек. Сокращение количества обучающихся повлечет за собой и сокращение штата преподавателей, на каждого из которых, по нормам Минобрнауки, должно приходиться 11,5 студента.

Также с 2013 по 2015 годы в АФ НИУ «БелГУ» не были зарегистрированы результаты интеллектуальной собственности, охраняемые патентами или свидетельствами, не заключены лицензионные соглашения, а также не были получены гранты.

«По итогам рассмотрения доклада первого проректора члены ученого совета приняли следующие решения: признать продолжение деятельности Алексеевского филиала «НИУ «БелГУ» нецелесообразным и внести вопрос о его ликвидации на рассмотрение Министерства образования и науки РФ, не производить в 2016 году набор обучающихся на 1 курс в АФ НИУ «БелГУ», — сообщает пресс-служба вуза.

Вуз обещает обеспечить социальные гарантии для студентов и сотрудников филиала. Со студентами — провести встречи и решить индивидуально вопрос о переводе каждого в другое учебное заведение. Трудоустройством сотрудников вуз планирует заниматься в течение 2016 года вместе с областным департаментом внутренней и кадровой политики, администрацией Алексеевского района и алексеевской службой занятости.

«Мы хотим учиться здесь!»

Против ликвидации филиала выступили алексеевские студенты. Они организовали сбор подписей под интернет-петицией в адрес депутата облдумы Анастасии Байбиковой под названием «Спасем наш вуз». «Несмотря на то, что АФ НИУ «БелГУ» — сравнительно молодой вуз, он уже стал крупным учебно-научным и культурным центром на юго востоке Белгородской области, является градообразующим предприятием для города, дает возможность молодежи учиться недалеко от родного дома, что особенно важно для провинциальных жителей, особенно жителей сел, уровень дохода которых значительно ниже, чем в крупных городах», — считают авторы петиции. Студенты считают, что после закрытия филиала молодежь будет уезжать в другие города, что не может отрицательно не сказаться на экономике города Алексеевки. Свои подписи под обращением оставили более 700 человек.

Как заявила Байбикова, сами студенты узнали о грядущем расформировании в апреле 2016 года — якобы после визита местных чиновников, которые приехали осмотреть материально-техническую базу вуза. В мае, когда филиал посещали представители головного вуза, студенты начали организовывать первые акции протеста, но руководство вуза на диалог не пошло. В ответ на публикации в местных СМИ первый проректор БелГУ Татьяна Балабанова заявила, что ситуация вокруг убыточного филиала «политизирована» и используется для пиара перед грядущими выборами в Госдуму.

«Предвыборным пиаром» в вузе сочли и встречу со студентами в Белгороде, которую также организовала депутат Байбикова. Из алексеевского филиала в областной центр приехали 70 человек в надежде на диалог с ректоратом БелГУ, однако представители вуза на встречу не пришли. «Все разъяснения руководством вуза всем даются, но без посредников в лице любой партии», — таким был ответ официального твиттер-аккаунта БелГУ. На вопросы собравшихся отвечала начальник управления профобразования и науки департамента внутренней и кадровой политики области Альбина Бучек. Она привела данные, свидетельствующие о неэффективности филиала в Алексеевке.

Сами же студенты высказывают предположения, что причина ликвидации филиала не в его эффективности, а в том, что он не приносит прибыли, а в его здании могут разместить другие организации. Вариант с переводом в Белгород учащихся также не устраивает — кроме проживания (даже при условии, что всем предоставят общежитие) им придется искать средства на транспорт, еду и поездки домой. Многие студенты из Алексеевки честно признаются, что такие траты их семьям не по карману. То есть фактически для них ликвидация филиала будет означать, что окончить высшее учебное заведение они не смогут.

Студентов поддержал Геннадий Зюганов, который направил правительственную телеграмму губернатору Белгородской области Евгению Савченко. Борцы за сохранение филиала решили обратиться к президенту Владимиру Путину и министру образования Дмитрию Ливанову и собрали более тысячи подписей — не только студентов, но и родителей, преподавателей, сотрудников вуза и абитуриентов, которые планировали поступать в алексеевский филиал.

Пятиминутный пикет

У стен БелГУ 24 мая был организован одиночный пикет против закрытия филиала вуза в Алексеевке. Как сообщила на своей странице в соцсети Анастасия Байбикова, активистка Екатерина Долгова с плакатом простояла у здания меньше пяти минут: к ней подошли двое неизвестных мужчин и попросили закончить пикет, схватив за руки. Третий неизвестный, вышедший из здания университета, отнял у девушки плакат и разорвал его. Произошедшее засняли на видео, активисты написали на нападавших заявление в полицию.