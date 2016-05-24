Кито, 24 мая, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Президент Эквадора Рафаэль Корреа представит сегодня ежегодный доклад Национальному собранию о достижениях своей администрации за девять лет его власти и проблемах, которые он должен решить до мая 2017 года. «В следующем году. 24 мая, в Эквадоре уже будет будет новый президент», написал Рафаэль Корреа на своей странице в социальной сети Twitter.

tonkosti.ru Анды. Эквадор

Руководитель Национального секретариата по вопросам планирования и развития (Senplades) Сандра Наранхо заявила, что задачей Рафаэля Корреа является обеспечить преемственность при переходе власти. При этом, проект Гражданской революции должен быть продолжен, комментирует Prensa Latina.

Отметим, что доклад президента Эквадора готовится каждый год. к 24 мая. Ко дню победы в битве при Пичинча. День сражения при Пичинча (Пичинча — штат в Эквадоре) — национальный праздник страны. В сражении при Пичинча (Batalla de Pichincha) 24 мая 1822 года испанские войска были разгромлены отрядами под командованием генерала Антонио Хосе де Сукре, одного из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке, ближайшего сподвижника Симона Боливара. К его войскам примкнули восставшие индейцы и метисы.

Это сражение стало самым жестоким противостоянием со времен начала борьбы за независимость южноамериканцев против колониальных властей, в нем, помимо местных жителей, приняли участие венесуэльцы, англичане и ирландцы, указано на сайте calend.ru.