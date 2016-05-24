Доха, 24 мая, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Нефтяной рынок постепенно восстанавливается после резкого падения нефтяных цен с 2014 г. Об этом в преддверии саммита ОПЕК заявил министр энергетики Катара Мохаммед Салех аль-Сада.

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В интервью Associated Press аль-Сада заметил, что «в настоящее время крайне необходима» цена $65 за баррель. Он опасается за безопасность поставок из-за снижения цен на сырье.

«Нефтяной рынок восстанавливается медленно, но поступательно. К счастью, основные факторы показывают, что он движется в правильном направлении», — говорит катарский министр. Он сомневается в том, что текущие цены приемлемые: «Нам нужны более справедливые цены, чтобы мы могли больше инвестировать для обеспечения безопасности поставок и чтобы избежать ценового шока».

Аль-Сада не исключает возобновления переговоров о заморозке добычи между крупнейшими нефтетрейдерами, которые были сорваны в Дохе. «Ничто не отменено, но мы реагируем на параметры рынка. Если крупные производители из ОПЕК и нечлены ОПЕК посчитают необходимым возобновить их, то это возможно в любое время», — добавил он.

Катар не спешит винить Иран в провале переговоров о заморозке, отметив, что апрельская встреча в Дохе дала добытчикам нефти шанс обсудить «новые рыночные показатели».

2 июня состоится саммит с участием 13 стран-членов ОПЕК, в которой председательствует аль-Сада. Венесуэла предложила участие в нем государств, не входящих в ОПЕК. Доха не исключает такой вариант. Аль-Сада заявил, что в настоящее время «мы (ОПЕК) консультируемся по этому поводу».