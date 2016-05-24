Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 24 мая, 2016, 19:58 — ИА Регнум. На директора детской спортивной школы Нового Уренгоя (ЯНАО) заведено пять уголовных дел за присвоение и растрату бюджетных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного УМВД.

Гантели

В мае сотрудниками отдела экономической безопасности полиции по Новому Уренгою была выявлена и пресечена растрата и присвоение денег директором городской детско-юношеской спортшколы, выделенных на организацию и проведение тренировочного процесса воспитанников. Установлено, что директор спортивного образовательного учреждения якобы давал указания фиктивно оформлять на работу на должность тренеров своих знакомых, которые в школе фактически не работали.

За время фиктивного трудоустройства начисленная сумма заработной платы несуществующим тренерам составила около 2,6 миллионов рублей. Эти деньги, как считает следствие, были присвоены директором ДЮСШ.

Против нечистого на руку руководителя было возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Отметим, ранее прокуратура Сакмарского района Оренбургской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора и тренера местной детско-юношеской спортивной школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве. По данным следствия, руководитель ДЮСШ в течени полутора лет сдавала в районный отдел образования табели учета рабочего времени тренера-преподавателя, который фактически не работал. В итоге, мужчина незаконно присвоил порядка 350 тысяч рублей. Сейчас директор спортшколы и незаконно получивший деньги тренер обвиняются в крупном групповом мошенничестве.

В Пензенской области в начале марта суд приговорил директора ДЮСШ из поселка Евлашево к полутора годам условного срока за то, что он получал зарплату в течение года за несуществующего тренера-преподавателя, ежемесячно заполняя табель учета рабочего времени и расчета заработной платы, где указывались ложные сведения. Таким образом, он присвоил 126 тысяч рублей.