Челябинск, 24 мая, 2016, 20:08 — ИА Регнум. В Челябинской области жительница Катав-Ивановского района скончалась от клещевого энцефалита, которым заразилась после укуса клеща, произошедшего еще в конце апреля. Как сообщили 24 мая в региональном министерстве здравоохранения, несмотря на то, что женщине своевременно была введена необходимая доза иммуноглобулина, пострадавшая все же через какое-то время почувствовала недомогание и обратилась к врачам.

macroid.ru Клещ

Женщина обратилась к врачам по месту жительства с ухудшением состояния. В тот же день она была госпитализирована в инфекционное отделение Катав-Ивановскй ЦРБ, где диагноз и был подтвержден лабораторным исследованием. 14 мая пациентка была переведена в ГКБ № 8 Челябинска с тяжелым течением клещевого энцефалита. А уже 21 мая, несмотря на проводимое лечение, женщина скончалась.

«Даже экстренное введение иммуноглобулина не является стопроцентной гарантией благополучного исхода. Самой надежной защитой от страшной инфекции по-прежнему остается своевременная вакцинация», — пояснили в региональном Минздраве.

Отметим, что по данным областного Роспотребнадзора, с начала сезона клещевой активности в области от укусов этих насекомых пострадали уже более 4,2 тысяч человек, из которых 1 тысяча 43 — дети. С подозрением на заражение инфекциями, переносчиками которых являются клещи, в больницы области только за неделю госпитализированы 23 человека. Исследовано от населения 730 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 4,0% клещей — инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 29,2% — боррелиями.

«С целью предупреждения укусов клещей продолжается противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 2221,23 гектаров, в том числе 157,58 гектаров территории детских оздоровительных учреждений, 138,74 гектаров парков, скверов, 322,36 гектаров кладбищ, 568,22 — баз отдыха», — сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.