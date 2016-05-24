Пермь, 24 мая, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Сотрудники полиции проводили обыски в спорткомитете администрации Перми 24 мая. Об этом сообщает ряд региональных СМИ. По данным издания «Коммерсантъ», обыск в помещениях мэрии проводили сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю, в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Перми Алексея Мартюшева.

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Предположительно, расследование касается завышения смет при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Перми. Сообщается, что ущерб городскому бюджету может составлять до 60 млн рублей.

В администрации Перми корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт проведения следственных действий, но подчеркнули, что они не связаны с текущей деятельностью спорткомитета, а являются элементами проверки законности ранее заключенных контрактов на строительство спорткомплексов. «Руководство спорткомитета оказывает необходимое содействие оперативным сотрудникам полиции», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе краевого МВД ситуацию не комментируют.

Отметим, что Алексей Мартюшев возглавлял городской комитет по физической культуре и спорту с апреля 2012 года по июнь 2015 года. Его кандидатура была выбрана в результате конкурса, объявленного администрацией Перми.

В январе-феврале 2013 года в отношении Алексея Мартюшова инициировали служебную проверку по открытому обращению представителей спортивной общественности Перми. По результатам проверки не было установлено нарушений требований федерального законодательства при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Перми по адресу ул. Обвинская, 9. Кроме того, не было выявлено и нарушений положения о закупке МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» при заключении договоров на исполнение муниципального задания на организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Тогда Алексей Мартюшов остался в кресле спортивного руководителя города.

С 1 июня 2015 года председатель городского комитета по физической культуре и спорту Алексей Мартюшов покинул свой пост по истечению срока трудового договора.