Киев, 24 мая, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Верховную раду Украины проходят представители шести партий, если бы парламентские выборы в стране состоялись в ближайшее воскресенье, а победу одержала бы партия Юлии Тимошенко «Батькивщина». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, представленные сегодня, 24 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

Согласно результатам опроса, за партию «Батькивщина» готовы проголосовать 12% респондентов, которые заявили о намерении принять участие в выборах. Кроме того, 10,6% опрошенных готовы голосовать за партию «Самопомощь»; 9,9% — за партию «Блок Петра Порошенко»; 9,1% — за партию «Оппозиционный блок»; 8,4% — за Радикальную партию Олега Ляшко, 6% — за партию «Гражданская позиция».

Так же, за партию «ВО «Свобода» готовы проголосовать лишь 3,6% опрошенных, за партию председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили «Движение за очищение» — 2,7%; за «Народный фронт» Яценюка — 1,3%; за партию «Национальное движение Дмитрия Яроша» — 1,8%. Напомним, что избирательный барьер для парламентских выборов на Украине в настоящий момент составляет 5%.

Кроме того, информируют социологи, 4,7% опрошенных заявили, что зачеркнули бы все партии в бюллетене или испортили бы его, а 12,8% украинцев не определились, за кого бы голосовали.

Так же, опрос показал, что проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 36,6% украинцев, 40,1% украинцев против, не смогли ответить на этот вопрос 23,3%.

Всего в ходе исследования было опрошено 2016 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и территорий ДНР и ЛНР. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.