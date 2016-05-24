Москва, 24 мая, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, которых направляли для выполнения специальных задач в Сирии с 30 сентября 2015 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Речь также идет о военнослужащих, которые отработали установленный при направлении срок или были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

На них будут распространяться меры социальной поддержки, установленные законом «О ветеранах». В частности, ветераны боевых действий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат жилье за счет федерального бюджета.

Расходы в размере 967,8 млн рублей в 2016 году предполагается осуществить за счет средств, выделенных из федерального бюджета на эти цели Минобороны России и ФСБ России.