Ниамей, 24 мая, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) предупреждает об ухудшении гуманитарной ситуации и безопасности на юго-востоке Нигера, сообщает ABC News. В результате атак террористов из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысячи людей вынуждены покинуть регион Диффа на границе с Нигерией.

(сс) Jacques Taberlet Караван верблюдов в провинции Агадес, Нигер

По информации УВКБ, пытающиеся спастись от «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 157 тысяч людей создали временные лагеря.

С апреля из-за угроз терактов в Нигере закрыты по крайней мере два крупных рынка, что наносит ущерб местной экономике. Многие фермеры, пастухи, рыбаки и торговцы потеряли основной источник дохода.

Агентство ООН сообщает, что более 2,7 миллиона человек были перемещены в районе вокруг озера Чад из-за насилия, связанного с экстремистами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).