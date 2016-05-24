Тамбов, 24 мая, 2016, 19:06 — ИА Регнум. На базе историко-культурного комплекса «Усадьба Асеевых» в Тамбове состоялся финал IV областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Финалистов протестировали на знание событий российских революций глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и специально приехавший для этой цели бессменный ведущий телеигры Юрий Вяземский.

Пресс-служба Администрации Тамбовской области Победители IV областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники»

20 юных эрудитов из разных городов и районов области спорили за право участвовать в телевизионной игре «Умницы и умники», где смогут побороться за главный приз — возможность поступления в Московский государственный институт международных отношений. Девять из них выступали на дорожках в качестве агонистов. Еще 11 ребят-теоретиков отвечали на вопросы игры из зала.

Кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, автор и бессменный ведущий телеигры Юрий Вяземский подчеркнул, что каждый регион, присоединившийся к движению, выбирает свою тему для проведения областной олимпиады. На Тамбовщине в этом году тема финала — «Три революции: наследие и наследники». Сам Юрий Вяземский на финал олимпиады в Тамбов приезжает во второй раз. Тамбовские умники и умницы ему очень нравятся, но в этом сезоне никто из тамбовских школьников не стал победителем игры. Поэтому он снова в Тамбове, чтобы выбрать лучших из лучших.

Председателем жюри стал глава администрации Тамбовской области, доктор экономических наук, профессор Александр Никитин. Он отметил, что для него большая честь — возглавить ареопаг. «Дети — главное достояние России. И открыть юные дарования Тамбовщины, помочь ребятам проявить себя — ключевая задача такого конкурса», — уверен Александр Никитин.

Что касается конкурсантов, то в финал тамбовской олимпиады пробились в основном девушки. Впрочем, это не удивительно. Как отметил Юрий Вяземский, такая тенденция прослеживается повсеместно. В 16 лет девушки более усидчивые и любознательные. Отсюда и результат.

Абсолютным победителем финала IV областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» стала Людмила Бурлина из лицея №14 города Тамбова. Кроме того, победителями стали учащийся Мичуринского лицея Владислав Лапушкин, учащаяся Мучкапской средней школы Александра Кащеева и учащаяся гимназии города Моршанска Ирина Андриив.