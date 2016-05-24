Киев, 24 мая, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Антимонопольный комитет Украины в настоящий момент расследует неконкурентные действия на рынке продажи гречневой крупы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

«Антимонопольный комитет, в пределах компетенции, исследует рынки потребительских (в том числе социально значимых для населения) товаров и выясняет, связаны ли причины резкого увеличения цены на крупу гречневую с нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что в случае подтверждения фактов наличия нарушений участникам рынка грозят штрафы в размере до 10% от дохода за предыдущий финансовый год.

По информации СМИ, гречка на сегодня стоит 50 гривен (примерно $2) за кг и больше. Цена за последнее время увеличилась более чем в два раза. При этом в публикациях отмечается, что в подорожании крупы виновата монополизация рынка — весь урожай от производителя купили несколько компаний и теперь диктуют свои цены.

Согласно официальной информации, валовой сбор гречки на Украине уменьшился с 281,6 тыс. тонн в 2011 году до 128,1 тыс. тонн в 2015 году.