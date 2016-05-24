Уфа, 24 мая, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Завершившееся 22 мая предварительное голосование «Единой России» по выдвижению кандидатов от партии в депутаты Государственной думы проходило на добровольной основе. Такой вывод позволяет сделать явка в 11,85% — это достаточно высокий показатель, однако не завышенный, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

Флаг партии «Единая Россия»

Несмотря на то, что окончательные списки будут утверждены только в июне, политологи Башкирии видят возможность подвести некоторые предварительные итоги. «Для объективности оценки нужно учитывать разное понимание в обществе целей предварительного голосования, — подчеркнул политолог Дмитрий Михайличенко. — Для большинства обывателей и неискушенных участников праймериз — это способ конкурентного отбора партией своих кандидатов на выборы в Госдуму. Следовательно, их будет интересовать лишь конечный результат — итоговый список кандидатов».

Однако, как полагает эксперт, для партии, как и для экспертного сообщества, основное значение имеет сама процедура предварительного голосования. «С помощью праймериз партия власти хотела проверить, возможно ли в России проведение честных, конкурентных и открытых выборов, — выражает свою точку зрения Михайличенко. — В данном случае предварительное голосование — это эксперимент, от результата которого возможно зависит дальнейшее развитие политической системы страны».

Для Башкирии предварительное голосование имело особое значение, поскольку запущенный в республике в 2010 году (приход к власти Рустэма Хамитова) процесс либерализации политической жизни и обновления элит, по мнению экспертов, дал ограниченные результаты.

Для участия в предварительном голосовании в Башкирии зарегистрировались 107 участников. 61 из них состоят в партии «Единая Россия», 40 беспартийных и 6 являются сторонниками правящей партии. Поскольку выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе, регистрация участников проходила как по одномандатным округам, так и по списку. В итоге 44 претендента зарегистрировались по одномандатным округам, 14 — по федеральному и 49 кандидатов пойдут одновременно по одномандатным округам и федеральному списку. Даже беглый взгляд на список позволял говорить о широком представительстве разных социальных и профессиональных групп в предварительном голосовании: от бизнеса и госслужащих до безработных и пенсионеров.

Одной из интриг праймериз было участие в них ныне действующих депутатов Госдумы. В итоге из 12 депутатов Госдумы от «Единой России», получивших в 2011 году мандат от Башкирии, в предварительном голосовании участвовали 8 человек. «Несмотря на общий обновленческий тренд, действующие депутаты продолжают оставаться наиболее вероятными кандидатами от партии на предстоящих выборах в Госдуму», — считает политолог.

Другим немаловажным вопросом праймериз была степень участия республиканской администрации в проведении голосования. «Еще на стадии подготовки руководители «Единой России» заявляли о недопустимости использования административного ресурса на праймериз для продвижения угодных региональной власти кандидатов, напомнил эксперт. — Тем не менее, нельзя полностью исключить участие республиканской власти от формирования списка партии власти». По мнению Михайличенко, анализ состава участников предварительного голосования и их распределение по избирательным округам позволяет говорить о модерирующей роли республиканской власти, которая проявляется как в исключении конфликтов между влиятельными представителями партии, так и в выдвижении общественно значимых кандидатов в заведомо проблемных округах.

Все основные претенденты заявились одновременно по одномандатному и федеральному округам. Исключение составил уроженец Саратова тяжеловес Виктор Климов, который пошел по списку. В остальном же список представлен только местными политиками, что, учитывая национальную специфику региона, вполне объяснимо.

«Тем самым республиканские власти технично обезопасили себя от необходимости включать в итоговый список федеральных парашютистов, — констатирует Дмитрий Михайличенко. — В то же время это не лишает праймериз в республике конкуренции. Если посмотреть по округам, то видно, что за исключением Благовещенского и Белорецкого округов, везде есть несколько сильных кандидатов».

В Уфимском и Нефтекамском округах друг с другом соперничают депутаты Госдумы, в Салаватском округе оппонентом депутата выступает главный судебный пристав Башкирии. Также серьезная борьба разворачивается среди тех, кто заявился по списку.

Одним из острых моментов стало участие в праймериз по Стерлитамакскому избирательному округу директора по взаимодействию с органами государственной власти «Башкирской содовой компании» (БСК) Марины Бортовой.

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«Этот округ имеет особое значение, из-за затянувшегося конфликта «Башкирской содовой компании» с руководством республики и башкирским обществом по вопросу промышленной разработки Тратау, — отмечает экономист Константин Кузьминых. — По сути, «БСК» стремилась, используя процедуру праймериз, навязать региональному отделению своего кандидата и получить в лице Марины Бортовой еще одного федерального лоббиста, только уже с депутатским статусом. Получается, что, выступая против вмешательства региональных властей в процесс отбора кандидатов, «Единая Россия» в то же время открыла легальный способ для проталкивания бизнесом нужных кандидатов.

Несмотря на то, что Бортова после критических замечаний со стороны генсовета «Единой России» снялась с предварительного голосования, «БСК», по мнению эксперта, вероятнее всего продолжит искать возможности для проведения «своих» кандидатов. «Так, «БСК» может договориться с башкирскими коммунистами, в частности с кандидатом КПРФ по Стерлитамакскому округу Вадимом Старовым, — предполагает Кузьминых. — Не зря же Геннадий Зюганов делал остановку в Стерлитамаке во время своего визита в Башкирию».

Эксперт Константин Сафронов полагает, что некоторые кандидаты, как, собственно, и ряд представителей муниципальной администрации, не поняли главной задачи открытого предварительного голосования. «В республике, к сожалению, сильна инерция прежних избирательных кампаний, когда муниципалитеты несли ответственность за результаты голосования, — уверен Сафронов. — Сегодня данные технологии уже негативно воспринимаются даже на уровне партии. Этим объясняется повышенное внимание федерального оргкомитета «Единой России» к Башкирии и другим регионам, где наблюдается серьезная конкуренция на праймериз».

В то же время в партии не планируют подводить итоги предварительного голосования сразу же после 22 мая, так как понимают, что конфликтов избежать вряд ли удастся. «Поэтому, чтобы не выносить сор из избы и не распыляться кадрами, «Единая Россия» оставляет практически месяц на рассмотрение жалоб, апелляций и подготовку окончательного списка кандидатов, — рассуждает эксперт. — В частности, накануне дня голосования один из участников праймериз, депутат Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров заявил, что команда наблюдателей будет тщательно фиксировать все нарушения, чтобы затем передать их в федеральный оргкомитет».

Об итогах предварительного голосования пока говорить рано, считает доцент БГПУ им. Акмуллы Евгений Соболев. «На сегодняшний день ясно, что процедуру необходимо дорабатывать, — убежден собеседник ИА REGNUM. — Пытаясь избавиться от административного ресурса в регионах, «Единая Россия» оставляет лазейку для лобби от федерального бизнеса. Поэтому возникают такие ситуации как с Бортовой».

Несмотря на разговоры о честной и открытой внутрипартийной конкуренции, действующие депутаты по-прежнему остаются главными фаворитами предварительного голосования. Недоумение экспертов вызывает также наличие привилегированных кандидатов, которые вообще не участвуют в праймериз, но будут обязательно введены в итоговый список решением съезда партии.

«Именно поэтому сегодня предварительное голосование критикуют как политические оппоненты «Единой России», так и сами единороссы, — резюмировал Соболев. — Если говорить о положительных моментах, то предварительное голосование позволило «Единой России» раньше подготовиться к избирательной кампании, мобилизовать свои ресурсы и заполнить информационное пространство, вынудив конкурентов сбиваться в популистское русло. Кроме того, в ходе дебатов партия смогла отобрать наиболее перспективные с электоральной точки зрения темы, которые будет раскручивать уже во время избирательной кампании. Наконец, явка 11,85% — это достаточно высокий показатель, однако не завышенный, что позволяет говорить о добровольном участии населения в предварительном голосовании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предварительном голосовании пятилетней давности в Башкирии принимали участие порядка 6,5 тыс. человек, которые определяли кандидатов из 123 претендентов. Победителями праймериз тогда стали президент РБ Рустэм Хамитов, Павел Крашенинников, Зугура Рахматуллина, которые и заняли первые три строчки в партийном списке кандидатов на выборах в Госдуму в 2011 году.