Варшава, 24 мая, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) обещает найти ключ к решению политического кризиса в Польше, вылившегося в напряженность отношений Варшавы с Брюсселем, передает Daily Mail.

Флаг Польши

Вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс встретился в Варшаве с премьер-министром Польши Беатой Шидло. Последняя представила предложения польского правительства с целью выйти из тупика, парализовавшего работу Верховного суда и вызвавшего политические разногласия в Польше.

Тиммерманс отметил, что разрешение политического кризиса в Польше отвечает интересам ЕС, а Европейская комиссия продолжит диалог с Варшавой и сделает все, чтобы поддержать этот процесс. Он подчеркнул, что окончательное решение проблемы, которое возможно в ближайшее время, остается за Польшей и ее политиками.

Ранее ЕК запустила юридическую процедуру под названием «верховенство права» для защиты ценностей ЕС, в том числе уважения к закону и демократии. Потенциально Варшаву могут лишить права голоса в институтах Евросоюза. Переговоры Тиммерманса с Шидло дают определенную надежду на снижение угрозы критики или санкций Брюсселя.

Польский премьер пыталась убедить еврокомиссара в том, что цель ее правительства — сделать работу трибунала более прозрачной и эффективной при соблюдении верховенства закона. При этом она не уточнила, в чем именно заключаются ее предложения по разрешению кризиса.

Перед встречей с польским руководством Тиммерманс провел переговоры с главой Конституционного суда Польши Анджеем Жеплиньским, критикующим меры правительства, направленные на расширение своего влияния на судебную систему. Параллельно с этим польские оппозиционеры запланировали встречу с чиновниками из Брюсселя. Лидер «Комитета защиты демократии» Матеуш Киевский должен провести переговоры с главой Европарламента Мартином Шульцом.