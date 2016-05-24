Псков, 24 мая, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 24 мая, на Вечевой площади у Троицкого собора в Кремле власти города и региона поздравили выпускников с праздником «Последнего звонка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, митрополит Псковский и Порховский Евсевий отслужил праздничный молебен и обратился к выпускникам с напутственным словом, в котором пожелал ребятам «не поддаваться соблазнам, которые их ждут в самостоятельной жизни, и с помощью божьей выстоять во всех испытаниях».

Дарья Антонова ИА REGNUM Но расслабляться рано

Выпускники возложили цветы к памятной доске святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, после чего прошли торжественным шествием по улицам Пскова к Зелёному театру.

Выпускники по ходу движения выкрикивали названия своих учебных учреждений в знак благодарности родным школам, вместе с ними по городу прошли глава Пскова Иван Цецерский, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова, начальник управления образования муниципалитета Игорь Прокофьев.

Отметим, что в 2016 году в 28 образовательных учреждениях Пскова выпускается более 1000 учащихся 11-х классов и 1850 учащихся 9-х классов. Традиционно «Последний звонок» в Пскове проводится в День славянской письменности и культуры.