Киев, 24 мая, 2016, 18:43 — ИА Регнум. На Украине убыток действующих банков, без учета банков, которые были признаны неплатежеспособными или находились в режиме ликвидации, за январь-апрель 2016 года по состоянию на 1 мая составлял 11,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Согласно информации регулятора, по состоянию на 1 мая 2015 года убыток составлял 13,8 млрд гривен.

В Нацбанке отмечают, что за апрель текущего года общий объем убытка действующих банков составлял 3,0 млрд гривен против 6,1 млрд гривен в марте.

«На уменьшение убытка главным образом повлияло сокращение отчислений в резервы на возможные потери от активных операций. Так, за апрель текущего года в резервы было отчислено 5,7 млрд грн, что на 51,1% меньше, чем в предыдущем месяце (за март — 10,2 млрд грн)», — говорится в сообщении ведомства.

НБУ подчеркивает, что по состоянию на 1 мая 2016 года убытки получили 34 действующих банка на общую сумму 15,1 млрд грн, в том числе за апрель — 25 банков на общую сумму 4,7 млрд гривен — при этом 72% этой суммы составляет убыток одного банка.

Ранее в НБУ заявили, что общий убыток банковской системы в первом квартале составил 7,74 млрд грн. Сумма убытков, полученных банками с иностранным капиталом составила 6,417 млрд грн, государственными — 1,216 млрд грн. В тройку лидеров по полученному в I квартале убытку вошли ПАО «ВТБ Банк» — 4,593 млрд грн, ПАО «Проминвестбанк» — 2,38 млрд грн и ПАО «Укрэксимбанк» — 1,357 млрд грн. По итогам первого квартала среди 109 функционирующих в стране банков, 30 — убыточны.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году банковская система Украины получила почти 78 млрд гривен убытка.