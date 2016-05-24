Казань, 24 мая, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В Татарии в 2016 году организованными формами отдыха будет охвачено около 218 тыс. детей — на 3060 больше, чем в 2015 году. На оздоровительную кампанию 2016 года выделено 1 млрд 402 млн рублей, в том числе 1 млрд 346,5 млн рублей — из бюджета республики, а 55,5 млн рублей — из бюджета России, которые пойдут на организацию отдыха 2 тыс. 975 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такие данные были озвучены на брифинге в Казани, посвященном летней оздоровительной кампании.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

Дополнительно запланировано организовать отдых 160 человек в специализированной смене для детей из многодетных семей. Второй год в республике отдохнут 46 детей из Луганска. Временно трудоустроить планируется в этом году 20 тыс. 366 человек.

В этом году предусмотрено 54 тыс. 706 бесплатных путевок — для детей, нуждающихся в восстановительном лечении и реабилитации, детей-сирот и детей из приемных семей, студентов вузов на организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Все детские лагеря должны быть сданы к 30 мая, стартует первая смена летнего отдыха 3 июня.

В летней оздоровительной кампании 2016−2017 годов будут задействованы 1340 организаций: 119 загородных стационарных лагерей, 18 санаторно-курортных организаций отдыха, 109 лагерей палаточного типа, 969 лагерей с дневным пребыванием (пришкольных), 120 лагерей труда и отдыха и 5 лагерей на Черноморском побережье.