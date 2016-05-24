Пыть-Ях, Югра, 24 мая, 2016, 19:08 — ИА Регнум. За вспышку ротавирусной инфекции в детских садах Пыть-Яха (ХМАО) накажут руководителей детских садов и коммунальщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Югры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

За период с 29 марта по 5 апреля медицинская помощь оказывалась 145-ти детям, из которых у 42-х установлен диагноз ротавирусная инфекция. Все малыши проходили амбулаторное лечение.

Напомним, изначально к медикам за помощью обратились дети из двух садиков, но позднее эпидемия распространилась на все детские дошкольные учреждения города.

По поручению прокурора города специалистами Центра Госсанэпиднадзора проведены необходимые лабораторные исследования. Установлены причины массового заражения детей: несвоевременное выявление возбудителя инфекции и изоляция источника, недостаточный объем карантинных мероприятий.

По распоряжению Роспотребнадзора 12 апреля в Пыть-Яхе были проведены работы по гиперхлорированию водопроводной воды

Руководители трех детских садов, а также ресурсоснабжающая организация МУП «УГХ» и её руководитель, привлечены к административной ответственности.