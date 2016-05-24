Владикавказ, 24 мая, 2016, 18:39 — ИА Регнум. В столице Северной Осетии стартовал чемпионат России по тяжелой атлетике. Как сообщает 24 мая ИА REGNUM, во дворце спорта «Манеж» свое мастерство в различных весовых категориях покажут сильнейшие тяжелоатлеты из многих регионов страны. В соревнованиях участвуют также девушки.

Штанга

Организаторами престижного чемпионата выступили Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания, Федерация тяжелой атлетики России и Федерация тяжелой атлетики Северной Осетии. Одними из основных фаворитов в борьбе за победу на чемпионате станут тяжелоатлеты из Северной Осетии — Руслан Албегов, Тима Туриева, Хетаг Хугаев и Тимур Наниев. Также в североосетинскую команду вошли Алла Кайтукова, Сослан Катаев, Диана Мстиева, Дмитрий Петров, Александр Сафарян и Артур Кабисов.

Отметим, что федеральный чемпионат по тяжелой атлетике завершится 29 апреля. За это время на помост выйдут более 300 сильнейших тяжелоатлетов страны, которые сразятся не только за золотые медали, но и за путевки на олимпийские игры. Почетными гостями чемпионатасталипрезидент Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов, работники федерации, олимпийские чемпионы и руководители министерств по спорту ряда республик Северного Кавказа.