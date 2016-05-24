Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершает показы фестиваль II «Неделя кино Эстонии». За шесть дней вниманию зрителей было представлено 8 фильмов эстонского кинопроизводства, два из которых для семейного просмотра. Закроет программу молодежная драма Микеля Улка «Нулевая точка» — картина об одиночестве и проблемах подростков.

фото Максима Дынникова Открытие второй Недели кино Эстонии в Санкт-Петербурге

Об итогах фестиваля корреспонденту ИА REGNUM рассказал программный директор Андрей Смирнов: «Фестиваль без всяких приукрашений прошёл действительно очень хорошо, почти как первая «Неделя эстонского кино», а где-то даже и лучше — например, в отношении массовости. Мы показали восемь фильмов, два из которых для детской аудитории. И практически каждый день на сеансах были полные залы. Фестиваль уже во второй раз показал, что интерес к эстонскому кино у российских зрителей есть. Особенный ажиотаж вызвала картина «1944» Элмо Нюганена, демонстрирующая взгляд эстонцев на период Второй мировой войны».

Цитата из к/ф «1944». реж Элмо Нюганен.205. Эстония, Финляндия

Война в картине Нюганена показана глазами участников событий обеих враждующих сторон — эстонцев, воюющих на стороне немцев и в составе Советской Армии. Для жителей страны это была война, в которой каждый делал свой личный выбор. Именно с таким выбором сталкиваются главные герои картины — солдаты противоборствующих сторон Карл Таммик и Юри Йыги — а также их сослуживцы, родные, близких и совсем незнакомые люди…

Говоря об особенностях эстонского кино, Смирнов заметил, что кинематограф страны тяготеет к скандинавскому стилю повествования: «Они поднимают в своих фильмах универсальные темы, например, любят поговорить о серьёзных проблемах семейной жизни, но делают это как бы отстранённо, с некой холодностью, не так эмоционально, как сказали бы в том же польском кино».

Отдельной особенностью эстонского кино стало выраженное желание режиссёров рефлексировать по поводу истории страны, особенно периода второй половины XX века, связанной для них с СССР. «Часто в фильмах они, что называется, перегибают палку, любят говорить что-то провокационное. Ведь официальная позиция стран Эстонии, Латвии и Литвы в том, что они, и в частности Эстония, в послевоенный период находились под советской оккупацией. Исходя из этого современные режиссёры рассказывают историю своей страны именно в таком ключе. Это не хорошо и не плохо, просто это их взгляд на ситуацию», — говорит Андрей Смирнов.

фото Максима Дынникова Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Виктория Туулас на круглом столе

В рамках фестиваля состоялся круглый стол на тему «Современное кино Балтийского региона: Эстония, Финляндия и Россия — особый путь или ставка на копродукцию». Участие в дискуссии приняли генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Виктория Туулас, продюсеры Иво Фелт, Каарле Ахо, режиссёр и сценарист Сулев Кеэдус, продюсер из России Наталия Дрозд и другие гости.

«Целью обсуждения было понять, какой шанс сегодня современное фестивальное кино имеет на финансирование. Страны балтийского региона, например, активно реализуют копродукцию, это выгодно в плане финансов, особенно для молодых режиссёров, поскольку даёт им шанс сколотить хоть какой-то бюджет для своего будущего проекта. Так что интерес к вопросам копродукции у молодых российских режиссёров, которые пришли на круглый стол, был очень высок. Страны балтийского региона готовы сотрудничать, вопросы копродукции стоят открыто, а это не может не радовать», — комментирует Андрей Смирнов.