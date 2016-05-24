Киев, 24 мая, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Вопрос повышения на Украине возраста выхода на пенсию в переговорах с Международным валютным фондом в настоящее время снят с повестки дня. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала «112».

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

«Позиция правительства и президента сводится к тому, что у Украины есть возможность применить другие меры по наполнению Пенсионного фонда Украины», — заявил Розенко.

Также чиновник заявил, что финансовая ситуация Пенсионного фонда на Украине «непростая», однако никакой катастрофы не будет.

«Пенсионерам нечего волноваться… государство обеспечит своевременную и в полном объеме, выплату всех своих пенсионных обязательств перед гражданами. Необходимые средства для этого в государственном бюджете есть более того, есть средства и на повышение минимальной пенсии с мая, и средства на повышение минимальной пенсии, которая состоится с 1 декабря 2016 года», — заявил Розенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Пенсионный фонд страны фактически банкрот — дефицит в его балансе достиг 145 млрд гривен (около $5,8 млрд).

Также в Киеве заявили, что МВФ и правительство Украины разработают генеральную стратегию реформирования пенсионной системы, «поскольку нынешняя система пенсионного обеспечения находится в кризисе и не может удовлетворить в полном объеме ожидания и потребности пенсионеров».